идейность. опыт. порядочность.
Здравствуйте.
Немного обо мне:
Закоренелый минималист. Принципиальный перфекционист.
Творческий подход к работе. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Безмерная любовь к профессии.
Работаю по плану:
-обсуждение всех деталей, бриф (ссылка на бриф лого: http://freelance.ru/download/?id=302388)
-внесение предоплаты 50% (WebMoney, Яндекс.Деньги или счёт/карта Сбербанк)
-презентирую варианты. дорабатываю при необходимости
-внесение остатка бюджета на счёт
-передаю все исходники в необходимых форматах.
Отзывы клиентов:
http://freelance.ru/reviews/EvgeniyDaw/
Действие аккаунта приостановлено!
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