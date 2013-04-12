EvgeniyDaw

Евгений Давыденко EvgeniyDaw

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
идейность. опыт. порядочность.

Здравствуйте.

Немного обо мне:

Закоренелый минималист. Принципиальный перфекционист.

Творческий подход к работе. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Безмерная любовь к профессии.

Работаю по плану:

-обсуждение всех деталей, бриф (ссылка на бриф лого: http://freelance.ru/download/?id=302388)

-внесение предоплаты 50% (WebMoney, Яндекс.Деньги или счёт/карта Сбербанк)

-презентирую варианты. дорабатываю при необходимости

-внесение остатка бюджета на счёт

-передаю все исходники в необходимых форматах.

Отзывы клиентов:

http://vk.com/EvgeniyDaw

http://freelance.ru/reviews/EvgeniyDaw/

http://www.free-lance.ru/users/Maas_/opinions/#op_head

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