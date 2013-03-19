Образование высшее юридическое, окончил Российский Государственный Социальный Университет с отличием в 2010 году, со второго курса занимаюсь написанием научных студенческих работ (дипломных, курсовых, контрольных, рефератов, сочинений) и не только в гуманитарной сфере, физика, химия, геология тоже дались вполне успешно. Постоянно совершенствую свои умения, могу стать автором научных статей, особенно охотно возьмусь за юриспруденцию. Качество и исполнительность гарантирую, это моя работа на протяжении уже более 6 лет.
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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