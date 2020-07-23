EvgeniyLazoriv

Верстка Landing Page. PSD, Figma

Мир уже не может существовать без компьютера.

Современный мир - это и есть компьютер. Гигантская машина, в которой все зависит от информации.

Управляю своим временем с помощью компьютера.

Специализируюсь на верстке сайтов.

Навыки: HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Less

JAVASCRIPT

Я использую эту технологию,

чтобы сделать слайдеры и

счетчики на сайте!

CSS

Применяю для того,

чтобы сделать ваши

сайты красивыми!

Инструкция покупателям:

Для работы потребуется готовый дизайн макет в Figma или Photoshop.

Так же напишите, если есть какие-либо пожелания к работе сайта.