EvgeniyLazoriv

Евгений Лазорив EvgeniyLazoriv

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка Landing Page. PSD, Figma

Мир уже не может существовать без компьютера. 

Современный мир - это и есть компьютер. Гигантская машина, в которой все зависит от информации. 

Управляю своим временем с помощью компьютера. 

Специализируюсь на верстке сайтов.

Навыки: HTML5, CSS3,  JavaScript, JQuery, Less

JAVASCRIPT

Я использую эту технологию, 

чтобы сделать слайдеры и 

счетчики на сайте!

CSS 

Применяю для того,

чтобы сделать ваши

сайты красивыми!

Инструкция покупателям:

Для работы потребуется готовый дизайн макет в Figma или Photoshop.

Так же напишите, если есть какие-либо пожелания к работе сайта.