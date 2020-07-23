EvgeniyLazoriv

Верстка Landing Page. PSD, Figma
Мир уже не может существовать без компьютера.
Современный мир - это и есть компьютер. Гигантская машина, в которой все зависит от информации.
Управляю своим временем с помощью компьютера.
Специализируюсь на верстке сайтов.
Навыки: HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Less
JAVASCRIPT
Я использую эту технологию,
чтобы сделать слайдеры и
счетчики на сайте!
CSS
Применяю для того,
чтобы сделать ваши
сайты красивыми!
Инструкция покупателям:
Для работы потребуется готовый дизайн макет в Figma или Photoshop.
Так же напишите, если есть какие-либо пожелания к работе сайта.