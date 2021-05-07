EvgeniyLebedev

разработка конструкций упаковки из картонов, раскладка (монтаж), *.cff2, штанц-форма и т.д.

- разработка уникальной упаковки по определениям и требованиям клиента (ImpactCAD)*.ai;*.dxf; изготовление тестовых образцов;

составление монтажных листов с учетом печатных и после печатных процессов; проектирование высечной оснастки; обеспечение производство высокотехнологичной высечной оснасткой (штанц-форма, секция удаления облоя, сепарация, контрматрицы, клише для блинтового и конгревного тиснения).