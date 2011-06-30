Java (SE, EE), PHP, SQL, HTML, C/C++/C#, Pascal\Delphi

Языки программирования:

• Java SE – 4 года

• SQL – 2 год

• PHP – 3 года

• Java EE – 2 года

• C/C++/C# - 4 года

• Java Script – 1 год

• Pascal\Delphi – 5 лет

• Assembler – 1 год

• HTML – 1 год

• XML – 2 года

• UML – 1 год

Навыки:

• Большой опыт в разработке программного обеспечения для персональных компьютеров (C/C++, Java SE, Pascal\Delphi)

• Опыт в веб программировании (Java EE, PHP)

• Опыт в разработке приложений для мобильных телефонов (C/C++)

• Опыт в создании и администрировании баз данных (MySQL, Interbase, Access)

• Опыт низкоуровневого программирования (Assembler)

• Опыт управления командой: постановка задачи и контроль результатов (команда из 5 человек)

• Опыт в создании тестовых планов и ручном тестировании программного обеспечения

• Опыт в создании автоматических тестов для сотовых телефонов: создание Java-фрэймворка для разработки автоматических тестов, создание скриптов, их выполнение и составление отчетов

• Опыт в создании UML-моделей и их парсировании

• Опыт системного администрирования (сеть из 20 машин)

• Некоторый опыт в создании требований

• Опыт переговоров с командами из других стран

Технологии: JSP, JPA, EJB, Hibernate, Spring, Ajax, Velocity

IDE: Microsoft Visual Studio, Eclipse, JCreator, NetBeans, Source Insight

VCS: SVN, ClearCase

OS: MS Windows family, Linux

Серверы: Glassfish, Apache

Языки: Английский (свободный), Русский (родной)

ОПЫТ РАБОТЫ:

сейчас: Веб-программист в drom.ru

Drom.ru – крупнейший сайт по продаже японских авто в российском сегменте интернета (первые места в Яндексе и Гугле, более 200000 посетителей ежедневно)

Сайт drom.ru: поддержка и доработка сайта

Обязанности:

• Поддержка работы сайта

• Анализ и исправление проблем

• Разработка новых фич

Языки: PHP, Java Script, MySQL, XML

Технологии: Ajax

2008 – 2009: Веб-программист (фрилансер) в Sec Corp

Sec Corp японская компания, специализирующаяся на разработке и поддержке веб-сайтов

Сайт http://buy-car.jp: рефакторинг сайта

Обязанности:

• Рефакторинг старого кода

• Анализ и исправление проблем

• Разработка новых фич

Языки: Java EE, MySQL

Технологии: JSP, JPA, EJB, Hibernate, Spring, Velocity

2007 – 2009: Разработчик программного обеспечения в компании Ронда-Лимитед

Ронда Лимитед крупнейшая компания по разработке программного обеспечения на Дальнем Востоке. Главным заказчиком является компания Моторола (отдел мобильных устройств)

Проект FM Radio: разработка кода для телефонов Моторола (компоненты FM Radio, Voice Recognition и Themes)

Обязанности:

• Анализ и исправление ошибок мультимедийного кода телефонов Моторола (компоненты FM Radio, Voice Recognition и Themes)

• Инспекции кода

• Анализ технических требований и спецификаций

• Анализ утечек памяти и ее повреждений

• Участие в улучшении процесса

Языки: C/C++, инструменты для анализа логов и утечек памяти

2005 – 2007: Архитектор автоматического тестирования в компании Ронда-Лимитед

Проект Motorola Multimedia Test Automation: разработка фрэймворка для создания автоматических тестовых скриптов

Обязанности:

• Управление командой: планирование, постановка задач, контроль выполнения и составление отчетов (группа из 5 разработчиков)

• Создание фрэймворка для тестирования P2K телефонов

• Создание фрэймворка для тестирования LJ телефонов

• Создание инструментов дл тестирования телефонов на основе UML-модели

• Создание автоматических скриптов

• Разработка учебных материалов и обучение начинающих инженеров автоматического тестирования

• Проверка тестовых скриптов, написанных подчиненными

• Регулярное выполнение написанных скриптов для GSM и UMTS телефонов, составление отчетов и анализ проблем

• Проведение регулярных переговоров с архитекторами команд из других стран

Разработка мультимедийного тестового фрэймворка: разработка фрэймворка и вспомогательных классов для автоматического тестирования телефонов Моторолы (около 80 классов, примерно 30000 строк кода)

Языки: Java SE, PTF (Motorola Phone Test framework)

Автоматизация мультимедийного тестирования: разработка и регулярное выполнение автоматических тестов, для проверки различных мультимедийных функциональностей (камеры, медиа плеера, навигации по телефону). Создание более 500 тестовых скриптов. Разработка автоматического снятия дампов памяти, логов и скриншотов для найденных проблем

Языки: Java SE, PTF, Multimedia test framework

Разработка Content-driven Test Tool: разработка инструмента, который выполняет тестирование меню телефона для каждого класса медиа файлов, автоматически генерируя тесты на основании SQL базы данных с телефона

Языки: Java SE, PTF

Разработка Model-based Test Tool: разработка UML-анализатора. Разработка программы для автоматической генерации телефонных скриптов на основе распарсенной UML-модели

Языки: UML, Java, Model JUnit, PTF, Multimedia test framework

2005: Инженер по тестированию в компании Ронда-Лимитед

Проект Motorola Multimedia Test: тестирование мультимедийного компонента телефонов Моторола

Обязанности:

• Разработка, выполнение и поддержка тестов, тестовых свитов и тестовых планов

• Инспекции тестов и требований

2004 – 2005: Системный администратор в ЗАО ПТО Охрана

ЗАО ПТО Охрана специализируется на разработке проектной документации для охранно-пожарной сигнализации

Системное администрирование:

Обязанности:

• Администрирование сети из 20 компьютеров

• Создание базы данных для хранения информации о проектах компании

Языки: Delphi, SQL, Interbase

2003 – 2004: Инженер-программист в Дальневосточном отделении Российской Академии Наук

Разработка программного пакета для лаборатории ТОИ: разработка драйвера и инструментов анализа получаемой информации от аналогово-цифрового устройства для сбора информации о радиации воды

Обязанности:

• Низкоуровневое программирование (разработка драйвера)

• Создание инструментов для анализа полученной информации

Языки: C++, Assembler

2001: Разработчик программного обеспечения в ЗАО Фармация

Фармация – крупнейший поставщик медикаментов на Дальнем Востоке

Разработка DBMS системы: разработка системы управления базой данных для обмена информацией о лекарствах между поставщиком и аптеками города. Система состояла из двух модулей – клиентской части (для ввода информации и отсылки данных на сервер) и серверной части (для обработки информации и выдачи результатов)

Обязанности:

• Создание пользовательского интерфейса

Языки: Delphi, Interbase

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Дмитрий Емельянов, начальник тестового отдела в компании Ронда-Лимитед

Рабочий телефон: +7-4232-303-578 (GMT+10:00)

• Сергей Бровченко, начальник отдела разработки в компании Ронда-Лимитед

Мобильный телефон: +7-9084-423-615 (GMT+10:00)

ОБРАЗОВАНИЕ:

2000 – 2005

Дальневосточный Государственный технический университет (Владивосток, Россия), Факультет информатики и компьютерных технологий, диплом с отличием

КУРСЫ:

2006 – 2008 – курсы английского языка

2005 – Конфигурационный менеджмент

2005 – Информационная безопасность

2005 – Тестирование ПО

2005 – Инспекции

2005 – CMMI

2005 – Создание требований

2005 – Планирование времени

2006 – Автоматизация P2K тестирования

2006 – Java программирование

2007 – Секьюрное программирование

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Мобильный телефон: +7-9024-825-634 (GMT+10:00)

Email: [email protected]

ICQ: 232-827-033