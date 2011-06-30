Языки программирования:
• Java SE – 4 года
• SQL – 2 год
• PHP – 3 года
• Java EE – 2 года
• C/C++/C# - 4 года
• Java Script – 1 год
• Pascal\Delphi – 5 лет
• Assembler – 1 год
• HTML – 1 год
• XML – 2 года
• UML – 1 год
Навыки:
• Большой опыт в разработке программного обеспечения для персональных компьютеров (C/C++, Java SE, Pascal\Delphi)
• Опыт в веб программировании (Java EE, PHP)
• Опыт в разработке приложений для мобильных телефонов (C/C++)
• Опыт в создании и администрировании баз данных (MySQL, Interbase, Access)
• Опыт низкоуровневого программирования (Assembler)
• Опыт управления командой: постановка задачи и контроль результатов (команда из 5 человек)
• Опыт в создании тестовых планов и ручном тестировании программного обеспечения
• Опыт в создании автоматических тестов для сотовых телефонов: создание Java-фрэймворка для разработки автоматических тестов, создание скриптов, их выполнение и составление отчетов
• Опыт в создании UML-моделей и их парсировании
• Опыт системного администрирования (сеть из 20 машин)
• Некоторый опыт в создании требований
• Опыт переговоров с командами из других стран
Технологии: JSP, JPA, EJB, Hibernate, Spring, Ajax, Velocity
IDE: Microsoft Visual Studio, Eclipse, JCreator, NetBeans, Source Insight
VCS: SVN, ClearCase
OS: MS Windows family, Linux
Серверы: Glassfish, Apache
Языки: Английский (свободный), Русский (родной)
ОПЫТ РАБОТЫ:
сейчас: Веб-программист в drom.ru
Drom.ru – крупнейший сайт по продаже японских авто в российском сегменте интернета (первые места в Яндексе и Гугле, более 200000 посетителей ежедневно)
Сайт drom.ru: поддержка и доработка сайта
Обязанности:
• Поддержка работы сайта
• Анализ и исправление проблем
• Разработка новых фич
Языки: PHP, Java Script, MySQL, XML
Технологии: Ajax
2008 – 2009: Веб-программист (фрилансер) в Sec Corp
Sec Corp японская компания, специализирующаяся на разработке и поддержке веб-сайтов
Сайт http://buy-car.jp: рефакторинг сайта
Обязанности:
• Рефакторинг старого кода
• Анализ и исправление проблем
• Разработка новых фич
Языки: Java EE, MySQL
Технологии: JSP, JPA, EJB, Hibernate, Spring, Velocity
2007 – 2009: Разработчик программного обеспечения в компании Ронда-Лимитед
Ронда Лимитед крупнейшая компания по разработке программного обеспечения на Дальнем Востоке. Главным заказчиком является компания Моторола (отдел мобильных устройств)
Проект FM Radio: разработка кода для телефонов Моторола (компоненты FM Radio, Voice Recognition и Themes)
Обязанности:
• Анализ и исправление ошибок мультимедийного кода телефонов Моторола (компоненты FM Radio, Voice Recognition и Themes)
• Инспекции кода
• Анализ технических требований и спецификаций
• Анализ утечек памяти и ее повреждений
• Участие в улучшении процесса
Языки: C/C++, инструменты для анализа логов и утечек памяти
2005 – 2007: Архитектор автоматического тестирования в компании Ронда-Лимитед
Проект Motorola Multimedia Test Automation: разработка фрэймворка для создания автоматических тестовых скриптов
Обязанности:
• Управление командой: планирование, постановка задач, контроль выполнения и составление отчетов (группа из 5 разработчиков)
• Создание фрэймворка для тестирования P2K телефонов
• Создание фрэймворка для тестирования LJ телефонов
• Создание инструментов дл тестирования телефонов на основе UML-модели
• Создание автоматических скриптов
• Разработка учебных материалов и обучение начинающих инженеров автоматического тестирования
• Проверка тестовых скриптов, написанных подчиненными
• Регулярное выполнение написанных скриптов для GSM и UMTS телефонов, составление отчетов и анализ проблем
• Проведение регулярных переговоров с архитекторами команд из других стран
Разработка мультимедийного тестового фрэймворка: разработка фрэймворка и вспомогательных классов для автоматического тестирования телефонов Моторолы (около 80 классов, примерно 30000 строк кода)
Языки: Java SE, PTF (Motorola Phone Test framework)
Автоматизация мультимедийного тестирования: разработка и регулярное выполнение автоматических тестов, для проверки различных мультимедийных функциональностей (камеры, медиа плеера, навигации по телефону). Создание более 500 тестовых скриптов. Разработка автоматического снятия дампов памяти, логов и скриншотов для найденных проблем
Языки: Java SE, PTF, Multimedia test framework
Разработка Content-driven Test Tool: разработка инструмента, который выполняет тестирование меню телефона для каждого класса медиа файлов, автоматически генерируя тесты на основании SQL базы данных с телефона
Языки: Java SE, PTF
Разработка Model-based Test Tool: разработка UML-анализатора. Разработка программы для автоматической генерации телефонных скриптов на основе распарсенной UML-модели
Языки: UML, Java, Model JUnit, PTF, Multimedia test framework
2005: Инженер по тестированию в компании Ронда-Лимитед
Проект Motorola Multimedia Test: тестирование мультимедийного компонента телефонов Моторола
Обязанности:
• Разработка, выполнение и поддержка тестов, тестовых свитов и тестовых планов
• Инспекции тестов и требований
2004 – 2005: Системный администратор в ЗАО ПТО Охрана
ЗАО ПТО Охрана специализируется на разработке проектной документации для охранно-пожарной сигнализации
Системное администрирование:
Обязанности:
• Администрирование сети из 20 компьютеров
• Создание базы данных для хранения информации о проектах компании
Языки: Delphi, SQL, Interbase
2003 – 2004: Инженер-программист в Дальневосточном отделении Российской Академии Наук
Разработка программного пакета для лаборатории ТОИ: разработка драйвера и инструментов анализа получаемой информации от аналогово-цифрового устройства для сбора информации о радиации воды
Обязанности:
• Низкоуровневое программирование (разработка драйвера)
• Создание инструментов для анализа полученной информации
Языки: C++, Assembler
2001: Разработчик программного обеспечения в ЗАО Фармация
Фармация – крупнейший поставщик медикаментов на Дальнем Востоке
Разработка DBMS системы: разработка системы управления базой данных для обмена информацией о лекарствах между поставщиком и аптеками города. Система состояла из двух модулей – клиентской части (для ввода информации и отсылки данных на сервер) и серверной части (для обработки информации и выдачи результатов)
Обязанности:
• Создание пользовательского интерфейса
Языки: Delphi, Interbase
РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Дмитрий Емельянов, начальник тестового отдела в компании Ронда-Лимитед
Рабочий телефон: +7-4232-303-578 (GMT+10:00)
• Сергей Бровченко, начальник отдела разработки в компании Ронда-Лимитед
Мобильный телефон: +7-9084-423-615 (GMT+10:00)
ОБРАЗОВАНИЕ:
2000 – 2005
Дальневосточный Государственный технический университет (Владивосток, Россия), Факультет информатики и компьютерных технологий, диплом с отличием
КУРСЫ:
2006 – 2008 – курсы английского языка
2005 – Конфигурационный менеджмент
2005 – Информационная безопасность
2005 – Тестирование ПО
2005 – Инспекции
2005 – CMMI
2005 – Создание требований
2005 – Планирование времени
2006 – Автоматизация P2K тестирования
2006 – Java программирование
2007 – Секьюрное программирование
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Мобильный телефон: +7-9024-825-634 (GMT+10:00)
Email: [email protected]
ICQ: 232-827-033