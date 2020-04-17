EvgeniySMM

Продвижение самозанятых / фрилансеров в сфере услуг. Продвижение малого и среднего бизнеса в сфере услуг. Продвижение в Facebook / Instagram

Вотинцев Евгений - продвигаю самозанятых / фрилансеров, а также малый и средний бизнес в Facebook / Instagram.

Занимаюсь продвижением услуг любого рода. Чаще всего продвигаю самозанятых / фрилансеров. Помогаю людям и компаниям выстроить очередь из клиентов на свои услуги.

Первым шагом я анализирую исходные позиции компании / специалиста. Далее, исходя из этого, я продумываю стратегию продвижения и начинаю работу с клиентом. Я подготавливаю аккаунты Facebook и Instagram к продвижению, создаю цепляющее описание и оффер (предложение). После этого начинается продвижение аккаунта. Не использую никаких черных способов продвижения аккаунтов, которые только их убивают. Продвижение происходит через таргетированную рекламу - официальную рекламу от Facebook & Instagram, в редких случаях через рекламу у лидеров мнений (блогеров). Все мои действия в комплексе приносят клиентам увеличение продаж их услуг в 2 раза, в среднем. После работы со мной у моих клиентов уже есть подробная схема - что и как делать, чтобы продажи росли. Поэтому заплатив мне однажды, их затраты окупаются в несколько десятков, а то и сотен раз.

Обычно ко мне обращаются, когда хотят навсегда забыть о проблеме "нет клиентов" в сфере услуг. Самозанятые специалисты / фрилансеры - моя целевая аудитория. Однако довольно часто ко мне приходят компании с такой же просьбой - выстроить очередь из клиентов. С этим я им и помогаю.

Я знаю как работает официальная (таргетированная) реклама в Facebook & Instagram от А до Я. Умею правильно ее настроить, чтобы она приносила максимально большие результаты за минимальные деньги. Умею выстраивать коммуникацию с блогерами таким образом, чтобы рекламные размещения у них были наиболее эффективными. Знаю, что делать в непредвиденных ситуациях, например: бан рекламного аккаунта Facebook, бан аккаунта Instagram, срыв по срокам с рекламой у блогеров, проблемы с модерацией рекламы.

Не смогу ничем помочь, если Ваша услуга низкого качества. Ваша работа говорит за Вас громче любой рекламы./

Стоимость услуг:

990р - Консультация, на которой мы разберем конкретно Ваш проект / случай и я подробно расскажу Вам, что делать. Пропишу полностью стратегию продвижения, со всеми деталями. Если понадобится дальнейшая моя помощь - цена договорная.