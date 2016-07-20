EvgeniyZheleznov

Разработка веб-сайтов от визиток до интернет-магазинов.

При создании сайта уделяю внимание не только дружелюбному интерфейсу, но и читаемости сайта поисковыми машинами, ведь это очень важно для достойной позиции в рейтинге.

На время сбора заказов для портфолио, готов предложить вам исполнить заказ за самый маленький бюджет, т.е. сколько бы вам не предложили, я сделаю на 20% дешевле, НО качественней и интересней.