Evgeniy_33

Аникеев Evgeniy_33

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Делаю свою работу качественно и в срок

Ответственен, пунктуален, всегда на связи.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera

    41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии

Мои контакты:

Skype – Evgeniy_f25

Тел - +380502920540

Цель:

Создавать качественные сайты, работать над интересными проектами, требующими нестандартного подхода

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