Профессиональное размещение рекламы в интернете. Контекстная, Медийная и др

Специалист в области интернет-рекламы (Контекст, медийная, видео)

-разработка и ведение рекламных кампаний на площадках (Google Adwords, Яндекс Директ, Facebook, Вконтакте, Target.mail, Яндекс Маркет и др.);

-мониторинг и анализ эффективности рекламных кампаний;

-работы по оптимизации;

-проведение аналитики.

ВИДЕО РЕКЛАМА

Вы получаете доступ к новым форматам и самым эффективным технологиям размещения. Накопленная экспертиза помогает грамотно планировать и успешно проводить эффективные видео кампании.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Это одно из ключевых направлений в интернет-рекламе. Возможность получить мгновенный отклик, предложив пользователю именно тот товар, который он ищет – старое определение, которое уже давно устарело. Опыт работы с крупными клиентами доказывает, что этот вид продвижения подходит не только пресловутым интернет-магазинам. Контекстная реклама может решать множество задач.

МОБИЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Современный человек очень занят и часто ищет информацию «на бегу». Баннеры или текстовые сообщения в приложениях – лучший способ найти Вашу мобильную аудиторию. Вы можете выбирать демографию, устройства, типы приложений или геолокацию.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Время, проведенное пользователями на посещение соц.сетей, превышает время пребывания в основных поисковых машинах. Соц.сети предоставляют возможность максимально эффективно донести рекламу до целевой аудитории.

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

Это один из самых распространённых способов рекламы в Интернете. Размещение баннера на сайтах сети повышает узнаваемость бренда и лояльность аудитории по отношению к нему, а также укрепляет имидж компании.

DISPLAY ADVERTISING (RTB, DSP)

Этот вид размещения позволяет вам задействовать все возможные типы таргетингов от демографии и географии до конкретных мест размещения и таргетинга по устройствам, при этом используя баннерные форматы и оплату по аукционной модели. Вы покупаете целевую аудиторию, а не ее часть на каком-то определенном ресурсе, оплачивая контакт и с нерелевантной аудиторией.

РЕМАРКЕТИНГ (РЕТАРГЕТИНГ)

Это инструмент интернет-маркетинга, позволяющий возвращать посетителей на сайт. Технологии различны, могу работать с ремаркетингом на поиске, в различных рекламных сетях, социальных сетях, использовать динамический или исключающий типы ремаркетинга.

АНАЛИТИКА

Использую аналитические системы для оценки эффективности рекламного размещения. Большинству клиентов достаточно установить себе на сайт Google Analytics и Яндекс.Метрика.