Evgeniy_Zhdanov

3д-моделлер\Визуализатор

Всем привет, меня зовут Евгений,мне 27 лет. Профессионально занимаюсь 3д моделированием более 1 года.Имею образование в сфере "Архитектура/Дизайн интерьера". На данный момент ищу работу по данному направлению. Предоставляю услуги : 1) Моделирование и визуализация по вашему ТЗ.(экстерьер,интерьер) 2) Пост-обработка конечного рендера в Fotoshop 3) Архитектурное окружение(ландшафт,дороги,здания и сооружения, и т.п) 4) Составление чертежей по вашему проекту. Работаю во многих программах(3dsMax+V-ray,SketchUp+V-ray,Lumion,Twinmotion,Photoshop,AutoCad). Задания выполняю качественно и в срок.