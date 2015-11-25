Evgeniya0612

Евгения Бугреева Evgeniya0612Evgeniya0612
Бугрєєва Євгенія Андріївна
Ціль:одержання посади
Дата тамісце народження: 06 грудня 1987 року,
с.Усть-Омчуг,Тенькінського району,Магаданської обл.,Росія
Вік: 27 роки
Сімейний стан: заміжня
Адреса: м.Гола Пристань,вул..Калініна,буд.36/4
Телефон домашній : - (05539)23250
Телефон мобільний : + 380993037942
E-mail : [email protected]
Освіта:
2005-2011 Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управлінняперсоналом,факультет економіки і підприємництва,спеціальність - банківська
справа.
Досвід роботи:
2013,Голопристанська філія ПАТ «Херсонгаз»
Посада: бухгалтер.На данний момент знаходжусь увідпустці по догляду за дитиною до 3-х років.
- всіоперації повязані з програмою 1С;
- всіоперації повязані з програмою 1С Міжнародні операції
- інше.
2011-2012,ФіліяПАТ КБ «Надра» Херсонське РУ ББО № 16
Посада:Менеджер-касир з операцій
- приймання всіх видів платежів;
- проведення валютно-обмінних операцій;
- проведення операцій з БПК;
- проведення операцій з приймання-видачі переказів посистемі «SWIFT», «Надра-Надра»;
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- інше.
2011-2011,ПАТ«Укрсиббанк» відділення № 236
Посада :кредитний консультант зі споживчого кредитування
- інформаційно-роз»яснювальна робота з клієнтами;
- оформлення безготівкових споживчих кредитів;
- проведення переговорів і укладення договорів накредитування з торговими представниками;
- робота по залученню клієнтів.
2008-2010,ТВБВ № 10021/0153 АТ «Державний ощадний банк України»
Посада: старший контролер-касир операційного відділу
- приймання всіх видів платежів;
- проведення валютно-обмінних операцій;
- проведення операцій з БПК;
- проведення операцій з приймання-видачі переказів посистемі «SWIFT», «Швидка копійка»;
- інше.
Знання мов
Українська-рідна,російська-вільно,англійська-рівенькористувача.
Навички
Досвідчений користувач MS Office ( Word,Excel,Access,Power Point ,Outlook ),навички роботи з Internet ( MS Explorer,Mozilla Firefox,Opera,Safari ) і E-mail ( Outlook Express ),графічними редакторами( Photoshop CS2,CS3).
Особисті якості:
Комунікабельність,стресостійкість,креативність,відповідальність,пунктуальність.
Інтереси та захоплення
Художня література,домашнітварини,спорт,мистецтво.