Evgeniya0612

Ищу работу 0993037942 Украина

Бугрєєва Євгенія Андріївна

Ціль:одержання посади

Дата тамісце народження: 06 грудня 1987 року,

с.Усть-Омчуг,Тенькінського району,Магаданської обл.,Росія

Вік: 27 роки

Сімейний стан: заміжня

Адреса: м.Гола Пристань,вул..Калініна,буд.36/4

Телефон домашній : - (05539)23250

Телефон мобільний : + 380993037942

E-mail : [email protected]

Освіта:

2005-2011 Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управлінняперсоналом,факультет економіки і підприємництва,спеціальність - банківська

справа.

Досвід роботи:

2013,Голопристанська філія ПАТ «Херсонгаз»

Посада: бухгалтер.На данний момент знаходжусь увідпустці по догляду за дитиною до 3-х років.

- всіоперації повязані з програмою 1С;

- всіоперації повязані з програмою 1С Міжнародні операції

- інше.

2011-2012,ФіліяПАТ КБ «Надра» Херсонське РУ ББО № 16

Посада:Менеджер-касир з операцій

- приймання всіх видів платежів;

- проведення валютно-обмінних операцій;

- проведення операцій з БПК;

- проведення операцій з приймання-видачі переказів посистемі «SWIFT», «Надра-Надра»;

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- інше.

2011-2011,ПАТ«Укрсиббанк» відділення № 236

Посада :кредитний консультант зі споживчого кредитування

- інформаційно-роз»яснювальна робота з клієнтами;

- оформлення безготівкових споживчих кредитів;

- проведення переговорів і укладення договорів накредитування з торговими представниками;

- робота по залученню клієнтів.

2008-2010,ТВБВ № 10021/0153 АТ «Державний ощадний банк України»

Посада: старший контролер-касир операційного відділу

- приймання всіх видів платежів;

- проведення валютно-обмінних операцій;

- проведення операцій з БПК;

- проведення операцій з приймання-видачі переказів посистемі «SWIFT», «Швидка копійка»;

- інше.

Знання мов

Українська-рідна,російська-вільно,англійська-рівенькористувача.

Навички

Досвідчений користувач MS Office ( Word,Excel,Access,Power Point ,Outlook ),навички роботи з Internet ( MS Explorer,Mozilla Firefox,Opera,Safari ) і E-mail ( Outlook Express ),графічними редакторами( Photoshop CS2,CS3).

Особисті якості:

Комунікабельність,стресостійкість,креативність,відповідальність,пунктуальність.

Інтереси та захоплення

Художня література,домашнітварини,спорт,мистецтво.