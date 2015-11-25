Evgeniya0612

Евгения Бугреева Evgeniya0612

 
36 летУкраина/Голая Пристань
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Ищу работу 0993037942 Украина

                                                                                                                       Бугрєєва Євгенія Андріївна

                                                                                                                       Ціль:одержання посади

                                                                                         Дата тамісце народження: 06 грудня 1987 року,

                                                                         с.Усть-Омчуг,Тенькінського району,Магаданської обл.,Росія 

                                                                                                                                                    Вік: 27 роки

                                                                                                                             Сімейний стан:  заміжня

                                                                              Адреса: м.Гола Пристань,вул..Калініна,буд.36/4

                                                                                                       Телефон домашній : - (05539)23250

                                                                                                         Телефон мобільний : + 380993037942

                                                                                                         E-mail : [email protected]   

 

Освіта:

2005-2011 Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управлінняперсоналом,факультет економіки і підприємництва,спеціальність - банківська

справа.   

 

Досвід роботи:

 

2013,Голопристанська філія ПАТ «Херсонгаз»

Посада: бухгалтер.На данний момент знаходжусь увідпустці по догляду за дитиною до 3-х років.

-         всіоперації повязані з програмою 1С;

-         всіоперації повязані з програмою 1С Міжнародні операції

-         інше.

 

2011-2012,ФіліяПАТ КБ «Надра» Херсонське РУ ББО № 16

Посада:Менеджер-касир з операцій

-         приймання всіх видів платежів;

-         проведення валютно-обмінних операцій;

-         проведення операцій з БПК;

-         проведення операцій з приймання-видачі переказів посистемі «SWIFT», «Надра-Надра»;

-          

-         інше.

 

2011-2011,ПАТ«Укрсиббанк» відділення № 236

Посада :кредитний консультант зі споживчого кредитування

-         інформаційно-роз»яснювальна робота з клієнтами;

-         оформлення безготівкових споживчих кредитів;

-         проведення переговорів і укладення договорів накредитування з торговими представниками;

-         робота по залученню клієнтів.

 

2008-2010,ТВБВ № 10021/0153 АТ «Державний ощадний банк України»

Посада: старший контролер-касир операційного відділу

-         приймання всіх видів платежів;

-         проведення валютно-обмінних операцій;

-         проведення операцій з БПК;

-         проведення операцій з приймання-видачі переказів посистемі «SWIFT», «Швидка копійка»;

-         інше.

 

Знання мов

Українська-рідна,російська-вільно,англійська-рівенькористувача.

 

Навички

Досвідчений користувач MS Office ( Word,Excel,Access,Power Point ,Outlook ),навички роботи з Internet ( MS Explorer,Mozilla Firefox,Opera,Safari ) і E-mail ( Outlook Express ),графічними редакторами( Photoshop CS2,CS3).

 

Особисті якості:

Комунікабельність,стресостійкість,креативність,відповідальність,пунктуальність.

 

Інтереси та захоплення

Художня література,домашнітварини,спорт,мистецтво.                                                               

PhotoshopSwift