Обработка фотографий, монтаж видео
Обработка фотографий
Дизайн свадебной фотокниги
Монтаж виде любой продолжительности (Love story, свадебный фильм, музыкальный клип, репортаж)
Реклама (рекламные ролики)
Быстрые сроки выполнения.
Программы:
Adobe Premiere Pro
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Canopus Edius
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Портфолио
- Фотокнига (фотографии заказчика)203 просмотра
- Фотокнига (фотографии заказчика)138 просмотров
- Фотокнига (фотографии заказчика)180 просмотров
- Свадебная фотокнига162 просмотра
- Свадебная фотокнига160 просмотров
- Дизайн свадебной книги146 просмотров
- Дизайн свадебной книги185 просмотров
- Дизайн свадебной фотокниги1249 просмотров
- Дизайн свадебной книги183 просмотра