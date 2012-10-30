Evgeniya7287

Евгения Evgeniya7287

 
48 летРоссия/Орел
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Обработка фотографий, монтаж видео

Обработка фотографий

Дизайн свадебной фотокниги

Монтаж виде любой продолжительности (Love story, свадебный фильм, музыкальный клип, репортаж)

Реклама (рекламные ролики)

Быстрые сроки выполнения.

Программы:

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

Canopus Edius

PhotoshopAfter Effects