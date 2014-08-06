EvgeniyaJS

Здравствуйте!
У меня высшее техническое образование (в области строительства).
Но моя душа гуманитария не терпит топорного перевода произведений и текстов и предложений из пяти слов. Поэтому корректирую подобные тексты прежде, чем их читать.
Коррекция и редактура текстов - мое увлечение и страсть )
К своей работе отношусь вдумчиво и ответственно.
В настоящее время работаю над своей книгой в жанре фантастики.
Я уважаю Ваше и мое время, и поэтому работа будет сделана качественно и в оговоренные сроки.
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