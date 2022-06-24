Всё могу - контент-менеджер, копирайтер, SMM, фото-ретушёр, иллюстратор.

Большой опыт работы в качестве контент-менеджера интернет-магазинов и сайтов (туризм и Аюрведические товары).

Минималистичный подход: тексты без воды, списки свойств товаров, 2-3 продающих предложения, удобное чтение для пользователей.

Полная самостоятельность: создание статей, проверка на уникальность, грамотность, быстрый поиск информации, подбор иллюстраций на бесплатных ресурсах, генерация идей, самодисциплина, пунктуальность, честность.

Иллюстрации: иконки и баннеры для сайтов, ретушь фото, редактирование иллюстраций под нужды проекта и пр.

Скилы: Adobe Photoshop, World, Corel Painter, Adobe Illustrator, Bitrix, Excel и пр.