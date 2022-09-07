EvgeniyaKon

Менеджер Маркетплейсов

Здравствуйте! Меня зовут Евгения и я готова стать Вашим личным помощником в вопросах о продажах и получении прибыли на маркетплейсах.

Я являюсь менеджером на площадке Вайлдберриз. Мой опыт базируется на оказании разовых услуг уже действующим поставщикам и тем, кто только знакомится с площадкой.

Что я могу для вас сделать:

- зная площадку Вайлдберриз, могу помочь Вам ;

- завести карточку товара;

- написать рабочую стратегию для продвижения и развития Вашего магазина;

- составить продающее SEO описание для карточек Ваших товаров;

- наладить работу с отзывами и вопросами-ответами;

- проведу аудит Вашей карточки;

- конкурентный анализ выбранного Вами товара и ниши.

- работа со службой поддержки.Июнь 2022 — настоящее время Вайлдберриз, Менеджер маркетплейса.Создание карточек, продвижение карточек, сео описание, аудит, конкурентный анализ, стратегия, подготовка информации для отгрузки товара, работа с отзывами и вопросами-ответами, ценообразование, поставки, создание этикеток, работа с сервисами аналитики (Маркет Гуру, МП стат), ценообразование, подбор товаров для выхода на площадку.Учебные заведенияГражданство