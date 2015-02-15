EvgeniyaNechaeva

Интернет маркетолог

Добрый день!

Я интернет маркетолог, специалист по трафику из интернета (контекстная реклама, социальные сети).

Что я умею делать для продвижения сайта и продаж винтернете, и что могу предложить вам?

- оценить проект и подобрать ему наиболее точные и эффективные каналы продвижения в интернете

- организовать тоннель продаж - от случайного посетителя до покупателя на сайте заказчика: от рекламного объявления до финальной страницы сайта для целевых клиентов

- выбрать "правильные", подходящие площадки для рекламы, чтобы провести эффективную рекламную кампанию

- сверстать LANDING PAGE (продающую страничку) для вашего сайта

- комплексно решить задачу клиента от постановки цели посадочной страницы до создания продающего текста (действительно продающего, а не просто

текста!)

- запустить рекламную кампанию в яндексе и гугле, оценить ее результаты и «докрутить» ее до максимального результата

- профессионально создать и продвигать проекты малого и среднего бизнеса в facebook, вконтакте, инстаграм (методами платного и бесплатного продвижения), предоставляя статистические отчеты о проведенной работе

Теперь немного обо мне.

Образование:

- ДВГАЭУ, бухгалтерский учет иаудит;

- РУДН, кафедра прикладнойпсихологии и психотерапии;

- ДВФУ, школа гуманитарныхнаук, программа профессиональной переподготовки «Психология»;

- Высшая школа-мастерскаяинтегральной гуманистической психотерапии.

Дополнительное образование:

- Практический бизнес-тренинг«мини MBA» (тренинг центр infobusiness2.ru)

- Тренинг «Быстрые деньги в консалтинге» (тренинг центр infobusiness2.ru)

- Тренинг «быстрые деньги в бизнесе» (тренинг центр infobusiness2.ru)

- Тренинг «В2В-продажи" (тренинг центр infobusiness2.ru)

- Тренинг «Продажи, как система» (Японский центр, г. Вл-к)

- тренинг-интенсив «стратегический интернет-маркетинг»

- онлайн-интенсив «менеджер интернет-проекта: эффективное управление интернет-бизнесом»

- онлайн тренинг "Верстка Лендинг пейдж" (тренинг-центр 1day1step.ru)

- онлайн тренинг "Специалист по трафику из интернет" (тренинг-центр 1day1step.ru)

Опыт работы:

- 1999 – 2003гг. – «МДМ-банк»,г. Владивосток

- 2003 – 2011гг. – Центральныйбанк Российской Федерации

- 2005 – 2012 – ДВФУпреподаватель (предметы: Акционерное дело, рынок ценных бумаг,

предпринимательское дело)

- 2010 – 2012гг. – организатор и идейный вдохновитель интернет-проекта «Гармония во мне», индивидуальное консультирование.

- 2011 – 2013гг. – специалист в консалтинговой компании «ВладКонсалтинг» (консультационная деятельность в сфере продаж, маркетинга, тайм-менеджмента, интрнет продаж и интернет маркетинга, персональный коучинг, индивидуальное консультирование).

- 2013г – по настоящее время – индивидуальная работа над проектами (консультационная деятельность в сфере продаж, маркетинга, тайм-менеджмента, интрнет продаж и интернет маркетинга, персональный коучинг, индивидуальное консультирование).

Мои личные качества: Ответственная, исполнительная,с удовольствием и упоением изучаю новое, любознательна, аккуратна. Обладаю аналитическим складом ума. Умею организовывать свое рабочее время, и выполнять поставленные задачи в кратчайшие сроки (не в постоянном режиме, а, когда это необходимо;))) А в постоянном режиме очень люблю плановость и четкость. У меня

отличное чувство юмора и я полна позитива! Легко умею находить общий язык с людьми.