Evgeniya_UA

Профессиональные знания и навыки:

— английский — уровень А2, украинский, русский — свободно;

— опыт работы с базовым набором инструментов Google — документы, таблицы и пр.;

— опыт работы в 1С:8.3 УУ и БУ, Bitrix24 CRM;

— планер Worksection;

— документооборот;

— создание карточек клиентов и товаров на платформе Bitrix, 7leads;

— заполнение карточек на Prom и OpenСart;

— опыт работы с клиентами и поставщиками;

— касса наличные;

— клиент-банк юр.лица: Приват24, ОТП24, Метабанк (оплата счетов, бюджет, зарплатные проекты);

— продажа товаров на площадках, дропшиппинг;

— поиск и сбор базы данных по ключевым запросам (вручную) из открытых источников с занесением в Excel;

— обработка изображений.