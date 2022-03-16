Evgeniya_UA

Профессиональные знания и навыки:
— английский — уровень А2, украинский, русский — свободно;
— опыт работы с базовым набором инструментов Google — документы, таблицы и пр.;
— опыт работы в 1С:8.3 УУ и БУ, Bitrix24 CRM;
— планер Worksection;
— документооборот;
— создание карточек клиентов и товаров на платформе Bitrix, 7leads;
— заполнение карточек на Prom и OpenСart;
— опыт работы с клиентами и поставщиками;
— касса наличные;
— клиент-банк юр.лица: Приват24, ОТП24, Метабанк (оплата счетов, бюджет, зарплатные проекты);
— продажа товаров на площадках, дропшиппинг;
— поиск и сбор базы данных по ключевым запросам (вручную) из открытых источников с занесением в Excel;
— обработка изображений.