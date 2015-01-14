Evgeniya_V

Ответственный пунктуальный переводчик с опытом более 14 лет

Опыт переводов более 14 лет. Закончила Севастопольский Национальный Технический Университет, кафедра Теории и практики перевода по

специальности Переводчик научно-технической литературы с английского

языка. Переводческую карьеру начала в 2000 году в благотворительной

компании American Bridge Co., для которой осуществляла перевод

юридической, финансовой и технической документации. В настоящее время

являюсь фрилансером и сотрудничаю с различными бюро переводов, а также

имею несколько прямых заказчиков (рекомендации по запросу). Мои

заказчики отмечают мою ответственность, пунктуальность и

организованность.

Имею постоянный доступ в интернет и практически круглосуточно нахожусь на связи.