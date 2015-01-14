Evgeniya_V

Ответственный пунктуальный переводчик с опытом более 14 лет
Опыт переводов более 14 лет. Закончила Севастопольский Национальный Технический Университет, кафедра Теории и практики перевода по
специальности Переводчик научно-технической литературы с английского
языка. Переводческую карьеру начала в 2000 году в благотворительной
компании American Bridge Co., для которой осуществляла перевод
юридической, финансовой и технической документации. В настоящее время
являюсь фрилансером и сотрудничаю с различными бюро переводов, а также
имею несколько прямых заказчиков (рекомендации по запросу). Мои
заказчики отмечают мою ответственность, пунктуальность и
организованность.
Имею постоянный доступ в интернет и практически круглосуточно нахожусь на связи.
Действие аккаунта приостановлено!