Смм-менеджер

👋Привет! Меня зовут Евгения! Я начинающий СММ-менеджер. Сейчас я прохожу курсы повышения квалификации по продвижению Вконтакте у Михаила Христосенко.⚠️На время обучения возьму один проект, с которым плотно буду работать целый месяц.Более того, над проектом мне будет помогать работать команда опытных кураторов.Они будут проверять каждое мое домашнее задание и давать рекомендации.Вероятно, что за ближайший месяц мы сделаем для вашей группы гораздо больше, чем было сделано за все это время до.✉️Если вам интересно обсудить возможность, чтобы я взяла именно ваш проект и мы серьезно над ним поработали — пишите мне в личные сообщения https://t.me/evgeniya_smm или WhatsApp +79530866572