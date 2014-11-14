Evgenkhramov

Евгений Evgenkhramov

 
34 годаУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Будем делать сайты!!!! HTML верстальщик к Вашим услугам=)

Нужны несложные заказы для начинающего специалиста

Умею делать:

    HTML вёрстка
    CSS дизайн
HTMLCSS
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 2 дней
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