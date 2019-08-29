Evgenkondra

Расшифровываю аудиозаписи на русском и английском, делаю переводы, набираю, редактирую текст, даю уроки английского языка

C 2017 года работаю репетитором английского языка, наборщиком текста, выполняюиндивидуальные заказы. А также расшифровываю аудио и видеозаписи в текст на

русском и английском языкам. В основном

расшифровывал вебинары, интервью для газет, семинары, лекции,

видеоновости, телевизионные съемки, работал с тайм-кодом. А также с 2017 года

делаю письменные переводы по мере поступления заказов.

Ключевые качества: высокая скорость печати, грамотность, отличноезнание грамматики, пунктуации, орфографии русского и английского языков,

усидчивость, добросовестное отношение к работе, хорошее понимание английской

речи на слух