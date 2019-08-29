Evgenkondra

Расшифровываю аудиозаписи на русском и английском, делаю переводы, набираю, редактирую текст, даю уроки английского языка
C 2017 года работаю репетитором английского языка, наборщиком текста, выполняюиндивидуальные заказы. А также расшифровываю аудио и видеозаписи в текст на
русском и английском языкам. В основном
расшифровывал вебинары, интервью для газет, семинары, лекции,
видеоновости, телевизионные съемки, работал с тайм-кодом. А также с 2017 года
делаю письменные переводы по мере поступления заказов.
Ключевые качества: высокая скорость печати, грамотность, отличноезнание грамматики, пунктуации, орфографии русского и английского языков,
усидчивость, добросовестное отношение к работе, хорошее понимание английской
речи на слух
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