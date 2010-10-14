Evgenlacky

Дизайнер

Двухмерное резюме дизайнера

Единархов Евгений Германович

Цель: соискание должности, в которой можно применить свои навыки.

Контактный телефон: 8-913-901-61-33

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 01.09.1988 года

Образование:

2004 - 2005 г.г. Городской межшкольный учебный комбинат №1, по специальности: Менеджер.

2006 - 2008 г.г. ГОУ НПО Профессиональный лицей №1, отделение: очное, по специальности: «Помощник машиниста».

2008 - 2013 г.г. Байкальский филиал гуманитарный институт (г. Москва). Факультет: экономический, отделение: (заочное), по специальности: «Прикладная информатика в экономике».

Компьютерная грамотность:

• Владение программами трёхмерного моделирования: 3d max, Maya, Zbrush.

• Владение программами векторной и растровой графики (Photoshop, CorelDraw).

• Администрирование сайтов (Joomla, Drupal).

• HTML, CSS.

• Опытный и уверенный пользователь ПК (Widnows , немного Linux).

Дополнительные сведения:

Владение английским языком на уровне Intermediate . (Способен смотреть и понимать видео-уроки на английском языке).

Личные качества:

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, целеустремленность, честность, быстрая обучаемость, стремление к карьерному росту.