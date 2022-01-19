EvgenyKartashov

Архитектор-градостроитель

Добрый день, я архитектор-градостроитель. Выполняю проекты частных и общественных зданий, так же проекты по благоустройству и ландшафтному дизайну.

Выполню задание по вашим пожеланиям и идеям, если их нет , то я разработаю эскизы по вашим предпочтениям и мы найдем самый оптимальный вариант. Разработка эскиза бесплатно.

Оставляйте свои задания у меня на странице или свяжитесь по контактному телефону.

Работа в: Revit (visual V-ray next for revit), Photoshop CS6, AutoCad 2021