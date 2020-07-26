Текстовая расшифровка аудио и видеозаписей, транскрибация
Добрый день! Переведу аудио, видео, фотографии с текстом в печатный текст формата Word. В наиболее короткие сроки, качественно и надежно.
Также занимаюсь техническим переводом.
Нужно для заказа:
От Вас требуется видео, аудио файл или фотография (можно ссылку к файлу), в
хорошем или читабельном качестве (для быстрого выполнения работы).
Срок выполнения работы: от 15 минут до 24 часов (в зависимости от сложности выполняемой работы).
Спасибо за внимание!
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