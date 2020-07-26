Текстовая расшифровка аудио и видеозаписей, транскрибация

﻿Добрый день! Переведу аудио, видео, фотографии с текстом в печатный текст формата Word. В наиболее короткие сроки, качественно и надежно.

Также занимаюсь техническим переводом.

Нужно для заказа:

От Вас требуется видео, аудио файл или фотография (можно ссылку к файлу), в

хорошем или читабельном качестве (для быстрого выполнения работы).

Срок выполнения работы: от 15 минут до 24 часов (в зависимости от сложности выполняемой работы).

Спасибо за внимание!