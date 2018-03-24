Инженер-конструктор, к.т.н.

Специалист по процессам и аппаратам химических производств, гетерогенному катализу, процессам термохимической переработки углеводородных газов, теплотехническим системам и оборудованию.

Достаточно большой опыт в инженерно-конструкторской деятельности, выполнении НИОКР (в качестве исполнителя и руководителя).

Перечень оказываемых услуг:

- Проектированиетехнологических машин и аппаратов для осуществления тепло-массообменных и

химических процессов

- Проектирование нестандартного технологического оборудования, отдельных узлов и

агрегатов

- Модернизациядействующего технологического оборудования

- Разработкарабочей конструкторской документации (чертежи деталей, сборочные чертежи,

спецификации) в соответствии с ЕСКД

- Разработкатехнической документации (технические паспорта, руководства по эксплуатации,

технические условия)

- Трёхмерноемоделирование технологических машин и аппаратов с применением современных

средств автоматизированного проектирования (КОМПАС-3D, SolidWorks)

- Выполнениетехнологических расчётов (прочностных, тепловых, гидродинамических) с

применением современных средств автоматизированных инженерных расчётов (MathCAD, ANSYS)

- Выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)

- Реверс-инжиниринг

- Изготовление, термо-химическаяобработка деталей машин и оборудования

- Изготовление запасных частейдля машин и оборудования

- Конструкторский надзор заизготовлением деталей и сборочных единиц

Мои Заказчики получают высококачественнуюинженерную продукцию по ценам значительно ниже, чем в проектных институтах.