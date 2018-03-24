Специалист по процессам и аппаратам химических производств, гетерогенному катализу, процессам термохимической переработки углеводородных газов, теплотехническим системам и оборудованию.
Достаточно большой опыт в инженерно-конструкторской деятельности, выполнении НИОКР (в качестве исполнителя и руководителя).
Перечень оказываемых услуг:
- Проектированиетехнологических машин и аппаратов для осуществления тепло-массообменных и
химических процессов
- Проектирование нестандартного технологического оборудования, отдельных узлов и
агрегатов
- Модернизациядействующего технологического оборудования
- Разработкарабочей конструкторской документации (чертежи деталей, сборочные чертежи,
спецификации) в соответствии с ЕСКД
- Разработкатехнической документации (технические паспорта, руководства по эксплуатации,
технические условия)
- Трёхмерноемоделирование технологических машин и аппаратов с применением современных
средств автоматизированного проектирования (КОМПАС-3D, SolidWorks)
- Выполнениетехнологических расчётов (прочностных, тепловых, гидродинамических) с
применением современных средств автоматизированных инженерных расчётов (MathCAD, ANSYS)
- Выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
- Реверс-инжиниринг
- Изготовление, термо-химическаяобработка деталей машин и оборудования
- Изготовление запасных частейдля машин и оборудования
- Конструкторский надзор заизготовлением деталей и сборочных единиц
Мои Заказчики получают высококачественнуюинженерную продукцию по ценам значительно ниже, чем в проектных институтах.