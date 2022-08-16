EvgenyWebV

Веб-разработка сайтов

Привет!

Я Евгений, мне 23 года и я веб-разработчик. Тот самый человек, который сделает Вам качественный сайт в интернете.

Родился я в... Ладно-ладно, расскажу покороче  Дружелюбный, общительный парень, для которого всё, что связано с IT это не просто хобби, это жизнь.

Если говорить о навыках, то работы, представленные на моем сайте расскажут о них за меня.

Мой персональный сайт: https://stekolnikovblog.ru/

Чтобы сделать заказ, напишите мне:

Почта – [email protected]

Telegram/WhatsApp: +7(927) 511-10-76