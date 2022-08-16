EvgenyWebV

Евгений Стекольников EvgenyWebVEvgenyWebV
25 летРоссия/Волгоград
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-разработка сайтов
Привет!
Я Евгений, мне 23 года и я веб-разработчик. Тот самый человек, который сделает Вам качественный сайт в интернете.
Родился я в... Ладно-ладно, расскажу покороче Дружелюбный, общительный парень, для которого всё, что связано с IT это не просто хобби, это жизнь.
Если говорить о навыках, то работы, представленные на моем сайте расскажут о них за меня.
Мой персональный сайт: https://stekolnikovblog.ru/
Чтобы сделать заказ, напишите мне:
Почта – [email protected]
Telegram/WhatsApp: +7(927) 511-10-76
Я против войны в Украине!