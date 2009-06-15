Evgeny_Moslakoff

Веб-программирование, Flash, AS2-скрипты, копирайт, рерайт, переводы

Возраст: 29 лет.

Образование: Высшее, Минский университет, прикладная математика и информатика

— Опыт работы более 6-ти лет, постоянный онлайн, широкое знание компьютерных технологий.

— Большой опыт в веб-программирование, интеграции и создания

дизайн-шаблонов к различным CMS (1c-Bitrix, Joomla\mambo, koobi,

Net-cat, SiDv, Drupal, Wordpress и многие другие... )

— Профессионально владею программированием PHP+MySQL, JavaSCRIPT,

ActionScript 2, технологией AJAX, HTML-CSS, анимацией FLASH.

— На продвинутом уровне владею методами системного администрирования

сетей TCP/IP, почтовыми серерами и WEB-сайтами.

— Специализируюсь на разработке современных веб-проектов.

— Имею опыт написания пользовательских тьюториалов по различным

программным продуктам

В настоящее время интересуют серьезные и перспективные проекты

в области веб-программирования, системного администрирования различных

Интернет-сервисов или написание программной документации.