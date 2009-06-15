Evgeny_Moslakoff

Evgeny Moslakov Evgeny_MoslakoffEvgeny_Moslakoff
Возраст: 29 лет.
Образование: Высшее, Минский университет, прикладная математика и информатика
— Опыт работы более 6-ти лет, постоянный онлайн, широкое знание компьютерных технологий.
— Большой опыт в веб-программирование, интеграции и создания
дизайн-шаблонов к различным CMS (1c-Bitrix, Joomla\mambo, koobi,
Net-cat, SiDv, Drupal, Wordpress и многие другие... )
— Профессионально владею программированием PHP+MySQL, JavaSCRIPT,
ActionScript 2, технологией AJAX, HTML-CSS, анимацией FLASH.
— На продвинутом уровне владею методами системного администрирования
сетей TCP/IP, почтовыми серерами и WEB-сайтами.
— Специализируюсь на разработке современных веб-проектов.
— Имею опыт написания пользовательских тьюториалов по различным
программным продуктам
В настоящее время интересуют серьезные и перспективные проекты
в области веб-программирования, системного администрирования различных
Интернет-сервисов или написание программной документации.