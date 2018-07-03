Evgeny_context

Евгений Ткаченко Evgeny_contextEvgeny_context
31 годРоссия/Брянск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Приведу в твой бизнес ПЛАТЯЩИХ клиентов из Яндекс Директа и Гугл Эдвордса, окупая каждый вложенный в рекламу рубль!
Привет, меня зовут Ткаченко Евгений, с 2013 года веду проекты,
в которых отвечаю за стабильный поток новых клиентов из интернета.
Фанатик своего дела!
Набил столько шишек на настройке контекстной рекламы как собственных проектов,
так и проектов клиентов, что в 2015 году накопилась группа людей на обучение
ремеслу директолога, а в 2016 году открыл рекламное агентство,
чтобы официально своё "Умение" вывести в отдельный проект.
Направления с которыми я работаю:
Яндекс Директ (Поиск + РСЯ + Ретаргетинг)
Гугл Эдвордс (Поиск + КМС + Ремаркетинг)
Если Вы хотите стать одним из моих клиентов, и работать долго
и продуктивно - пишите, аудит Вашего проекта сделаю бесплатно.
Действие аккаунта приостановлено!