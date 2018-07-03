Evgeny_context

Приведу в твой бизнес ПЛАТЯЩИХ клиентов из Яндекс Директа и Гугл Эдвордса, окупая каждый вложенный в рекламу рубль!

Привет, меня зовут Ткаченко Евгений, с 2013 года веду проекты,

в которых отвечаю за стабильный поток новых клиентов из интернета.

Фанатик своего дела!

Набил столько шишек на настройке контекстной рекламы как собственных проектов,

так и проектов клиентов, что в 2015 году накопилась группа людей на обучение

ремеслу директолога, а в 2016 году открыл рекламное агентство,

чтобы официально своё "Умение" вывести в отдельный проект.

Направления с которыми я работаю:

Яндекс Директ (Поиск + РСЯ + Ретаргетинг)

Гугл Эдвордс (Поиск + КМС + Ремаркетинг)

Если Вы хотите стать одним из моих клиентов, и работать долго

и продуктивно - пишите, аудит Вашего проекта сделаю бесплатно.