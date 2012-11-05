Нужно вывести сайт - topkniga.com.ua в Топ -3 Google за 3-4 месяца. По 150-170 запросам (высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные). Есть в Сапе отдельный аккаунт, там уже по ряду запросов есть ссылки. Есть аккаунт в Ротапосте с купленными ...