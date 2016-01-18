Добрый день, меня зовут Евгения. Предлагаю свои услуги по наполнению контента на сайты различных тематик (автозапчасти, бытовая техника, сантехника, технологическое оборудование для трубопроводов, включая нефтегазоперерабатывающую и химическую промышленность и т. д.)
По образованию, я филолог. За плечами имеется высшее образование ОмГУ им. Достоевского. Кафедра "Русской литературы XX века и журналистики. Но фактически являюсь высококвалифицированным продавцом-консультантом. Более 20 лет проработала в крупных сетевых магазинах, позиционирующихся на продаже автомобильных запчастей и аксессуаров.
На данный момент, специализируюсь в качестве контент-менеджера (имеется опыт работы более 2-х лет). Благодаря накопленному опыту, подкреплённому глубокосодержательным багажом знаний, предоставляю качественные услуги по наполнению интернет-магазинов, а также добавлению описаний к ним. Гарантирую ответственный подход, аккуратность в работе, а также точное соблюдение сроков.
С Уважением,
Евгения Деткова
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