Качественное добавление товаров и контента.

Добрый день, меня зовут Евгения. Предлагаю свои услуги по наполнению контента на сайты различных тематик (автозапчасти, бытовая техника, сантехника, технологическое оборудование для трубопроводов, включая нефтегазоперерабатывающую и химическую промышленность и т. д.)

По образованию, я филолог. За плечами имеется высшее образование ОмГУ им. Достоевского. Кафедра "Русской литературы XX века и журналистики. Но фактически являюсь высококвалифицированным продавцом-консультантом. Более 20 лет проработала в крупных сетевых магазинах, позиционирующихся на продаже автомобильных запчастей и аксессуаров.

На данный момент, специализируюсь в качестве контент-менеджера (имеется опыт работы более 2-х лет). Благодаря накопленному опыту, подкреплённому глубокосодержательным багажом знаний, предоставляю качественные услуги по наполнению интернет-магазинов, а также добавлению описаний к ним. Гарантирую ответственный подход, аккуратность в работе, а также точное соблюдение сроков.

С Уважением,

Евгения Деткова