EvgeshaRage

Евгений EvgeshaRage

 
18 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Потенциальный фрилансер

Немного о себе

Приветствую! Меня зовут Евгений, мне 17 лет, проживаю в городе Минске, Республика Беларусь.

Решил подзаработать на своих умениях в быстром мышлении и печати, поэтому заинтересовался копирайтингом.

Ответственный и смышлённый молодой человек, с полной ответственностью отношусь к поставленной работе.

На основании выше сказанного, могу предложить следующие услуги :

  • Копирайтинг
Также, заинтересован в таких направлениях, как :

  • Перевод
  • Рерайтинг
  • Транскрибация аудиофайлов

Свободное время на выполнение заказов :

будние дни + суббота, с 18:00 до 24:00 ; воскресенье, с 13:00 до 23:00.

Ожидаю предложений от людей, которым необходима помощь или услуга в данном направлении.

Спасибо за прочтение, мира вам.