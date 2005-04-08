EvgeshaRage

Потенциальный фрилансер
Немного о себе
Приветствую! Меня зовут Евгений, мне 17 лет, проживаю в городе Минске, Республика Беларусь.
Решил подзаработать на своих умениях в быстром мышлении и печати, поэтому заинтересовался копирайтингом.
Ответственный и смышлённый молодой человек, с полной ответственностью отношусь к поставленной работе.
На основании выше сказанного, могу предложить следующие услуги :
- Копирайтинг
- Перевод
- Рерайтинг
- Транскрибация аудиофайлов
Свободное время на выполнение заказов :будние дни + суббота, с 18:00 до 24:00 ; воскресенье, с 13:00 до 23:00.
Ожидаю предложений от людей, которым необходима помощь или услуга в данном направлении.
Спасибо за прочтение, мира вам.
Я против войны в Украине!