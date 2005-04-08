EvgeshaRage

Потенциальный фрилансер

Немного о себе

Приветствую! Меня зовут Евгений, мне 17 лет, проживаю в городе Минске, Республика Беларусь.

Решил подзаработать на своих умениях в быстром мышлении и печати, поэтому заинтересовался копирайтингом.

Ответственный и смышлённый молодой человек, с полной ответственностью отношусь к поставленной работе.

На основании выше сказанного, могу предложить следующие услуги :

Копирайтинг

Также, заинтересован в таких направлениях, как :

Перевод

Рерайтинг

Транскрибация аудиофайлов

Свободное время на выполнение заказов :

Ожидаю предложений от людей, которым необходима помощь или услуга в данном направлении.

Спасибо за прочтение, мира вам.