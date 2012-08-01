08.2012 г. – 11.2014 г. (и до настоящего времени) – Ers Game Studios • распределение нагрузки и работы на определенноеколичество людей• введение отчетности• курирование, проверка и наблюдения за техническимиособенности арта
• отрисовка арта
05.2012 г. – 2d художник в Ers Game Studios
2011 - 2012 Art-Deco (мозаичная мастерская), оформления книг2010 г. – АлеРус (витражная мастерская)
• разработка и курирование изготовления витражей и мозаичных панно
• общение с заказчиками
Личные качества: креативно-творческое с примесью аналитики мышление,умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать
решения, быстрая обучаемость, ответственность, целеустремленность,
настойчивость и стремление к профессиональному росту.