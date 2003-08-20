EvgheniCarasiov

Веб-разработчик
Всем привет!Люблю свою профессию и, честно говоря, не представляю уже себя без своего любимого дела.Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.В сфере интернет маркетинга работаю с 2015 года.Опыт работы более 4-х лет.
БОНУС ДЛЯ GOOGLE ADS(ADWORDS)!!!
УСЛУГИРРС - Контекст:1 Настройка рекламы в Google Adwords ( Google ads) .1.1 Настройка рекламы в Яндекс.Директ .
- Подбор ключевых слов
- подбор минус слов
- написание объявлений
- таргетинговые настройки
- настройка целей
- настройка ремаркетинга
- настройка ретаргетинга
- настройка аналитики
- настройка метрики
- настройка GTM
- настройка РСЯ
- настройка КМС
- настройка DSA
- добавление ключевых слов
- подключение пуш уведомлений
- добавление минус слов
- обновление объявлений
- работа с аналитикой
- работа с целями
- план работ на следующий месяц
- отчет об эффективности рекламной кампании
- дизайн сайтов;
- создание логотипов, фирменного стиля;
- полиграфия (флаера, визитки и тд..;
- дизайн упаковки