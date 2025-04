EvgheniCarasiov

Веб-разработчик

Всем привет!Люблю свою профессию и, честно говоря, не представляю уже себя без своего любимого дела.Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.В сфере интернет маркетинга работаю с 2015 года.Опыт работы более 4-х лет.

БОНУС ДЛЯ GOOGLE ADS(ADWORDS)!!!

УСЛУГИ РРС - Контекст: 1 Настройка рекламы в Google Adwords ( Google ads) .1.1 Настройка рекламы в Яндекс.Директ .

Подбор ключевых слов

подбор минус слов

написание объявлений

таргетинговые настройки

настройка целей

настройка ремаркетинга

настройка ретаргетинга

настройка аналитики

настройка метрики

настройка GTM

настройка РСЯ

настройка КМС

настройка DSA

добавление ключевых слов

подключение пуш уведомлений

добавление минус слов

обновление объявлений

работа с аналитикой

работа с целями

план работ на следующий месяц

отчет об эффективности рекламной кампании

1.2 Ведение кампаний Google Adwords, Яндекс.Директ.

Разработка продающего дизайна

дизайн сайтов;

создание логотипов, фирменного стиля;

полиграфия (флаера, визитки и тд..;

дизайн упаковки

4+ years of experience made me a real Rock in Search Engine Optimization (Keyword research and implementation strategy/Basic on-page optimization/Technical on-page optimization/HTML/Social/Link-building/Outreaching) and in PPC (Google/Facebook/InstagramYandex ads). Also, I should mention that I use WHITE TECHNIQUES only. In order to do this, I usually use such tools as AhRefs, ScreamingFrog, SEMRush, Majestic, Serpstat, Netpeak Spider, Google Search Console, Google Analytics, Check Trust, SE Ranking. Actually, it is not all of them, but the most basic tools. Scroll down to my portfolio and you might see some cases. I do really LOVE my job and can’t imagine my further life without it. This is the main reason why I’m here.