Здравствуйте) Я Женя, администратор Инстаграм. Насколько я эффективна?
Не так давно я взяла в работу аккаунт парикмахера . Сейчас мы с нуля клиентов с Инстаграма дошли до записи на неделю вперед. Её заработок за 6 недель составил 55 000 р., это только с Инстаклиентов. Которых у неё до меня не было вообще.
Сейчас ищу другие бизнесы, которые хотят наладить поток реальных клиентов из Инстаграм.
Полный кейс читайте по ссылке здесь
Что я делаю:
-анализирую рынок, выделяю конкурентов
-привожу описание профиля, аватар, название(при необходимости)в максимально конкурентоспособный вид
-пишу тексты сама. Живо, интересно,
-готовлю к постингу фото и видео контент, редактирую при необходимости
-пишу наборы хештегов, разные к разным публикациям по последним требованиям Инста
-пишу геотеги
-настраиваю массфоловинг(подписку-отписку на подписчиков конкурентов и не только)
-разрабатываю акции и конкурсы
Так же предоставляю бесплатные консультации про аккаунту. Посоветую, что в нём можно улучшить, как сделать его более цепляющим для посетителей.