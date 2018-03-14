Evgi1708

Евгения Evgi1708

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Здравствуйте) Я Женя, администратор Инстаграм. Насколько я эффективна? 

Не так давно я взяла в работу аккаунт парикмахера . Сейчас мы с нуля клиентов с Инстаграма дошли до записи на неделю вперед. Её заработок за 6 недель составил 55 000 р., это только с Инстаклиентов. Которых у неё до меня не было вообще. 

Сейчас ищу другие бизнесы, которые хотят наладить поток реальных клиентов из Инстаграм. 

Полный кейс читайте по ссылке здесь

Что я делаю: 

-анализирую рынок, выделяю конкурентов 

-привожу описание профиля, аватар, название(при необходимости)в максимально конкурентоспособный вид 

-пишу тексты сама. Живо, интересно, 

-готовлю к постингу фото и видео контент, редактирую при необходимости 

-пишу наборы хештегов, разные к разным публикациям по последним требованиям Инста 

-пишу геотеги 

-настраиваю массфоловинг(подписку-отписку на подписчиков конкурентов и не только) 

-разрабатываю акции и конкурсы 

Так же предоставляю бесплатные консультации про аккаунту. Посоветую, что в нём можно улучшить, как сделать его более цепляющим для посетителей. 