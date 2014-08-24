Цель: Найти интересную работу в сфере перевода с английского на русский и наоборот.
Образование: Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. Специальность: Преподаватель английского языка с дополнительной специальностью преподаватель немецкого языка.
Опыт работы: репетиторство по английскому языку, любительский перевод иностранных текстов.
Опытный пользователь ПК.
Личные качества: Ответственный, способен качественно и в короткие сроки справляться с обязанностями и поставленными задачами.
Увлечения: Чтение английской/американской литературы на языке оригинала, туризм, музыка (джаз, блюз, рок), кино.
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