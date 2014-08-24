Цель: Найти интересную работу в сфере перевода с английского на русский и наоборот.

Образование: Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. Специальность: Преподаватель английского языка с дополнительной специальностью преподаватель немецкого языка.

Опыт работы: репетиторство по английскому языку, любительский перевод иностранных текстов.

Опытный пользователь ПК.

Личные качества: Ответственный, способен качественно и в короткие сроки справляться с обязанностями и поставленными задачами.

Увлечения: Чтение английской/американской литературы на языке оригинала, туризм, музыка (джаз, блюз, рок), кино.