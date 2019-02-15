Приветствую всех! Я студент с маленькой стипендией, который будет рад помочь вам с вашими проблемами

﻿Как и многие исполнители я зарегистрировался ради заработка, но будет лукавством, если скажу, что это единственная причина.

Я получаю определенное удовольствие от процесса и результата свой деятельности.

К каждому заказу я подхожу со всей ответственностью. Я не возьмусь за работу, которую не смогу выполнить, поэтому будьте уверены, если я предложил свою кандидатуру, то я обязательно справлюсь с делом.

Я довольно давно занимаюсь веб разработкой, хорошо разбираюсь в верстке, могу исправить мелкие баги, адаптировать ваш сайт под разные разрешения и т. д.

Также я хорошо владею photoshop, смогу преобразовать ваши фото до неузнаваемости (в хорошем смысле).