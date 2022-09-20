3d художник

Я начинающий 3d художник, очень полюбил данную сферу из-за игровой индустрии, постоянно развиваю себя в данном направлении, в настоящее время занимаюсь моделированием сложных объектов, некоторых видов оружия и инструментов, все модели сделаны в hurd-surface, в будущем планирую научиться запекать текстуры и делать low-poly модели. Есть возможность создавать объекты архитектуры, миниатюры, а так же объекты окружения. Работаю в Blender так как данная программа меня полностью устраивает во всех аспектах. Данная программа позволяет создавать модели любой сложности, назначать материалы, устанавливать свет, создавать текстуры, а так же создавать анимации и еще многое другое. Немного о себе: целеустремленный, имею огромное удовольствие от процесса и так же полностью нацелен на результат, усидчивый, креативность, проактивный ,коммуникабельный и позитивный. Всегда открыт к профессиональной критике, готов принимать советы и совершенствовать свои навыки. Ищу работу на фрилансе, так же рассматриваю удаленный формат в студии.