Здравствуйте,моё имя вы уже знаете или можете прочитать чуть выше. Свои качества в контексте
работы могу описать просто: ответственность, работоспособность.
Я WEB\UX\UIдизайнер — frontend-разработчик (разработка комфортных пользовательских
интерфейсов). Постоянно совершенствую собственные навыки и личность.
Мои умения:
-Веб-дизайн (Flat,Material)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
- Интеграция сCMF/CMS MODx, WordPress, OpenCart
-Поисковая оптимизация проекта (SEO)
-Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords
Мои специализации:
-Landing Page (полный цикл работ)
-Сайт «под ключ»
-Веб-дизайн
-Frontend-программирование
-Прототипирование
-Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)
-Настройка Я.Директ, Google Adwords
В работе придерживаюсь следующих принципов: осознанность, прямоту, легкий подход
в решении поставленных задач. К решению любой задачи можно прийти несколькими
путями и многие из этих путей довольно простые — нужно их просто увидеть.
Мне нравится то, что я делаю. Приятно, что проекты мои и моих клиентов ежедневно
помогают людям решать их вопросы и делают их жизнь проще.
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