WEB\UX\UI дизайн. Frontend-разработка (сайт компании/landing page/интернет-магазин/)

Здравствуйте,моё имя вы уже знаете или можете прочитать чуть выше. Свои качества в контексте

работы могу описать просто: ответственность, работоспособность.

Я WEB\UX\UIдизайнер — frontend-разработчик (разработка комфортных пользовательских

интерфейсов). Постоянно совершенствую собственные навыки и личность.

Мои умения:

-Веб-дизайн (Flat,Material)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)

- Интеграция сCMF/CMS MODx, WordPress, OpenCart

-Поисковая оптимизация проекта (SEO)

-Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords

Мои специализации:

-Landing Page (полный цикл работ)

-Сайт «под ключ»

-Веб-дизайн

-Frontend-программирование

-Прототипирование

-Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)

-Настройка Я.Директ, Google Adwords

В работе придерживаюсь следующих принципов: осознанность, прямоту, легкий подход

в решении поставленных задач. К решению любой задачи можно прийти несколькими

путями и многие из этих путей довольно простые — нужно их просто увидеть.

Мне нравится то, что я делаю. Приятно, что проекты мои и моих клиентов ежедневно

помогают людям решать их вопросы и делают их жизнь проще.