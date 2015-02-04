Рерайт, копирайт. Образование: высшее психологическое, среднее медицинское, парикмахерские курсы. Консультирую по вопросам естественного родительства.

Отлично разбираюсь в психологии, медицине, вопросах ухода за собой. Обожаю различные "мамские" темы: чем кормить, как купать, пеленать, во

что одевать, как воспитывать. Могу писать статьи о слингоношении, ГВ,

раннему приучению к горшку и пр., основываясь на собственном опыте и

знаниях, полученных за долгие годы обучения. Хорошо получаются статьи на

другие женские темы: отношения, семья, дом, быт, комнатные растения,

кулинария и др.

Кроме этого обладаю выраженным аналитическим складом ума

и IQ=132 (по Айзенку). Люблю систематизировать и анализировать

информацию. Пишу человеческим языком, незаметно внедряю в текст ключи,

учитываю пожелания заказчика по стилистике.

Не пишу о компьютерах, автомобилях, экономике, политике.

Примеры работ:

Тут реальный рассказ из моего опыта, от первого лица:

http://mamina-kariera.ru/vybor...cinskaya-sestra.html

Тут исследование. Было сложновато, т.к. официальные сведения по этой теме непросто найти в Интернете, но я справилась:

http://mamina-kariera.ru/vybor...essij.html#more-5387