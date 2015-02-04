Отлично разбираюсь в психологии, медицине, вопросах ухода за собой. Обожаю различные "мамские" темы: чем кормить, как купать, пеленать, во
что одевать, как воспитывать. Могу писать статьи о слингоношении, ГВ,
раннему приучению к горшку и пр., основываясь на собственном опыте и
знаниях, полученных за долгие годы обучения. Хорошо получаются статьи на
другие женские темы: отношения, семья, дом, быт, комнатные растения,
кулинария и др.
Кроме этого обладаю выраженным аналитическим складом ума
и IQ=132 (по Айзенку). Люблю систематизировать и анализировать
информацию. Пишу человеческим языком, незаметно внедряю в текст ключи,
учитываю пожелания заказчика по стилистике.
Не пишу о компьютерах, автомобилях, экономике, политике.
Примеры работ:
Тут реальный рассказ из моего опыта, от первого лица:
http://mamina-kariera.ru/vybor...cinskaya-sestra.html
Тут исследование. Было сложновато, т.к. официальные сведения по этой теме непросто найти в Интернете, но я справилась: