Fod.com.ua

Брендинговое Агентво полного цикла.

Создание торговых марок (позиционирование / выгоды / стратегия продвижения)

Разработка фирменного стиля, логотипа, бренд-бука.

Разработка внешнего вида продукции, этикетки, упаковки.

Разработка POS

Создание сайтов "с нуля" и "под ключ"

Написание "продающих" рекламных текстов, слоганов, "продающего" контента для Вашего сайта.

Чувство дизайна - как чувство юмора: оно либо есть,либо его нет.

Мало уметь пользоваться дизайнерскими средствами: графикой, цветом, формой. Важно с их помощью уметь выразить мысль.

Недостаточно красиво изобразить рекламируемый объект. Важно показать его суть, потенциал, его выгоды.

Недостаточно предложить креативный подход. Важно, чтобы целевая аудитория смогла его понять.

Мы создаем дизайн, в котором есть смысл.

бренд-студия "Чувство Дизайна

fod.com.ua