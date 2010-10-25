Брендинговое Агентво полного цикла.
Создание торговых марок (позиционирование / выгоды / стратегия продвижения)
Разработка фирменного стиля, логотипа, бренд-бука.
Разработка внешнего вида продукции, этикетки, упаковки.
Разработка POS
Создание сайтов "с нуля" и "под ключ"
Написание "продающих" рекламных текстов, слоганов, "продающего" контента для Вашего сайта.
Чувство дизайна - как чувство юмора: оно либо есть,либо его нет.
Мало уметь пользоваться дизайнерскими средствами: графикой, цветом, формой. Важно с их помощью уметь выразить мысль.
Недостаточно красиво изобразить рекламируемый объект. Важно показать его суть, потенциал, его выгоды.
Недостаточно предложить креативный подход. Важно, чтобы целевая аудитория смогла его понять.
Мы создаем дизайн, в котором есть смысл.
бренд-студия "Чувство Дизайна