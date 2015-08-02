EvoDes

Денис EvoDes

 
34 годаУкраина/Кривой Рог
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

— HTML5;

— CSS3;

— Javasсript, jQuery;

— LESS, SASS;

— вёрстка: фиксированная, резиновая, адаптивная(Twitter Bootstrap);

— Adobe Flash, Adobe Photoshop.

HTMLBootstrapjQueryFlashSASSPhotoshop
Портфолио
HTML-верстка
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$2.5/час
#1808