Представляю команду фрилансеров "Evolite group" Lithuania.

Схема работы:

I. Клиенту предлагается три варианта дизайна.

II / III. Как только авансовый платеж в размере 50% выплачивается идет программирования веб-страницы.

IV. Разработка уникальнава CMS (Система управления контентом).

V. Предлагаемый окончательный вариант проекта заказчику, виполняетса последние изменения на веб-страницы.

VI. Проект передается заказчику, выплачивается остаток суммы заказа 50%.

Расценка

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• Полный имидж компании - от 2000$

Web page (Flash + 500$), Logo, Prints/Flyers, Car/Pen/CD/Other stuff design.

• Flash веб-страница с CMS - от 1500$

Flash web page, Logo (optional).

• Веб-страница с CMS - от 1000$

Web page, Logo (optional).

·················· Другие работы ··················································································

• Web Design (+ Coding) / Logo

Дизайн Главной - от 50$

Логотип - от 30$

• Print Design / Flyers

Договорная цена

• Programing

PHP/MySQL - Договорная цена

ActionScript 2.0 / XML or PHP/MySQL Databases (Flash Platform) - Договорная цена

• Изменение веб-страницы / Исправление ошибок

Договорная цена