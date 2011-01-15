Представляю команду фрилансеров "Evolite group" Lithuania.
Схема работы:
I. Клиенту предлагается три варианта дизайна.
II / III. Как только авансовый платеж в размере 50% выплачивается идет программирования веб-страницы.
IV. Разработка уникальнава CMS (Система управления контентом).
V. Предлагаемый окончательный вариант проекта заказчику, виполняетса последние изменения на веб-страницы.
VI. Проект передается заказчику, выплачивается остаток суммы заказа 50%.
Расценка
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• Полный имидж компании - от 2000$
Web page (Flash + 500$), Logo, Prints/Flyers, Car/Pen/CD/Other stuff design.
• Flash веб-страница с CMS - от 1500$
Flash web page, Logo (optional).
• Веб-страница с CMS - от 1000$
Web page, Logo (optional).
·················· Другие работы ··················································································
• Web Design (+ Coding) / Logo
Дизайн Главной - от 50$
Логотип - от 30$
• Print Design / Flyers
Договорная цена
• Programing
PHP/MySQL - Договорная цена
ActionScript 2.0 / XML or PHP/MySQL Databases (Flash Platform) - Договорная цена
• Изменение веб-страницы / Исправление ошибок
Договорная цена