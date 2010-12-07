Установка/настройка базового серверного ПО, хостинга. Переезд сайтов.

Произведу установку базового программного обеспечения на Ваш выделенный сервер или VPS (ОС CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD), установлю панель управления Webmin/Vitrualmin, ISPmanager, WHM/cPanel, DirectAdmin и пр. Настрою ПО под Ваши нужды (собственные DNS, интеграция с nginx, backup по расписанию и т.д.). Помогу создать полноценный shared-хостинг на базе выделенного сервера или VPS.

Окажу помощь в переносе (переезде) Ваших проектов с хостинга на хостинг, на VPS, на выделенный сервер.

Окажу бесплатные консультации.