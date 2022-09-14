Работаю на результат, качественно выполняю свою работу

Добро пожаловать на мой аккаунт! Меня зовут Вероника - и я Ваш самый верный помошник :) С радостью помогу Вам в работе с текстами и гарантирую быстрое и качественное выполнение порученных мне заданий. В совершенстве говорю на украинском и русском языках, на высоком уровне владею английским. Совершенствую знания на немецком и польском языках.Имею большой опыт в переводе, редактировании и наборе текстов различной тематики. Гарантирую выполнение работы в сроки и за приятную цену :) Буду рада сотрудничеству!