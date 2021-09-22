Web-дизайнер с красным дипломом юрфака в нижнем ящике

Привет! Меня зовут Настя, я дизайнер продуманных лендингов. Проектирую интерфейсы с расчетом на пользовательское юзабилити. Считаю умение заканчивать работу над проектами вовремя - неотъемлемой частью нашей профессии. Периодически участвую в конкурсах веб-дизайнеров. Буду рада сотрудничать, для создания чего-нибудь креативного и полезного!