Анастасия Евтеева EvteevaAnastasiaEvteevaAnastasia
26 летРоссия/Орел
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Web-дизайнер с красным дипломом юрфака в нижнем ящике
Привет! Меня зовут Настя, я дизайнер продуманных лендингов. Проектирую интерфейсы с расчетом на пользовательское юзабилити. Считаю умение заканчивать работу над проектами вовремя - неотъемлемой частью нашей профессии. Периодически участвую в конкурсах веб-дизайнеров. Буду рада сотрудничать, для создания чего-нибудь креативного и полезного!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Concept DOPHOTO8 просмотров
- Concept Mag-Lev Audio13 просмотров
- FitnesFood11 просмотров