До роботи ставлюся відповідально і маю багато навичок.

Привіт, мене звуть Евеліна і мені 16 років. Я з Закарпаття і прагну підзаробити коштів для своєї мрії . Я вивчаю і володію такими мовами як російська,англійська,українська,німецька. Маю багато різних навичок. До своєї роботи ставлюся відповідально. Тому якщо є якісь завдання буде приємно якщо оберуть саме мене для їх виконання. Тому що цей заробіток приносить мені задоволення люблю працювати в цій сфері. І я впевненна що зможу тут підзаробити для своєї мрії. Щиро дякую кожному хто обере мене !