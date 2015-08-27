Ewgenia_20_let

Евгения Сайбель Ewgenia_20_letEwgenia_20_let
35 летУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Наполнение форумов
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАНИМАЯ КОМАНДУ ПОСТИНГА
- наполнение форума интересными постами и темами с нуля
- множество персонажей с заполненным профилем и наличием аватарки
- пароли от всех использованных аккаунтов
- отчет в виде таблицы в exel
- уникальные сообщения на актуальные темы
- вставляем картинки в посты там где это требуется
- "живые" диалоги
- поддержка форумов с низкой активностью
- посты которые выводят пользователей на диалог
- тролли или эльфы – по желанию заказчика