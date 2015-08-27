Ewgenia_20_let

Наполнение форумов

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАНИМАЯ КОМАНДУ ПОСТИНГА

- наполнение форума интересными постами и темами с нуля

- множество персонажей с заполненным профилем и наличием аватарки

- пароли от всех использованных аккаунтов

- отчет в виде таблицы в exel

- уникальные сообщения на актуальные темы

- вставляем картинки в посты там где это требуется

- "живые" диалоги

- поддержка форумов с низкой активностью

- посты которые выводят пользователей на диалог

- тролли или эльфы – по желанию заказчика