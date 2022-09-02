Digital creator / Дизайн сайтів / Створення логотипів /

Привіт!

Мене звати Богдан я веб-дизайнер з України. мені 29 років. Із за війни втратив роботу, але маю ліьше 5ти років навиків з інструментами від Adobe, обробка фото, створення моушен дизайну, монтаж відео.

﻿В Дизайні я люблю простоту та легкість, хоча не є проблемою усе зробити по бажанню клієнта.

Без проблем можемо зізвонитись по скайпі чи телеграм.

Якщо вам краще вживу обговорити деталі замовлення для мене це тільки в радість, так я краще зрозумію ваші бажання.

Більше моїх робіт за посиланням:

Behance﻿