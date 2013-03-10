Занимаюсь копирайтингом на темы:
- игры (многопользовательские онлайн игры, клиентские игры, социальные игры, новости игровой индустрии);
- интернет (обзоры хостингов, обзоры сервисов, новости интернета);
армия (все, что с ней связано);
- с удовольствием рассмотрю ваши темы.
30 рублей за 1000 знаков копирайта.
В день до 30.000 знаков.
Пример последних работ можно посмотреть здесь http://nowfilms.ru/index.php?do=lastcomments&userid=91120
Действие аккаунта приостановлено!
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