Занимаюсь копирайтингом на темы:

- игры (многопользовательские онлайн игры, клиентские игры, социальные игры, новости игровой индустрии);

- интернет (обзоры хостингов, обзоры сервисов, новости интернета);

армия (все, что с ней связано);

- с удовольствием рассмотрю ваши темы.

30 рублей за 1000 знаков копирайта.

В день до 30.000 знаков.

Пример последних работ можно посмотреть здесь http://nowfilms.ru/index.php?do=lastcomments&userid=91120