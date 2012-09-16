Резюме кратко:

- Работал в веб разработке как фрилансер в 2007 года (работал в команде редактировали и писали сайты с 0)

- Опять же как фрилансер разрабатывал в команде(уже в другой) внутреннюю CMS под нужды "хозяина"

- Работал на США в проекте, объединяющем школы под названием Focus

- сейчас ищу работу

работал с фреймворком Code-igniter и некоторыми другими MVC фреймворками, библиотеками jQuery (+ее дополнения), Ajax(jHTTPRequest) и различными самописными движками, учавствовал в написании одной из них(движек)